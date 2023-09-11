رياح نشطة وسحب كثيفة وأمطار متوسطة على مطروح والساحل الشمالي.. صور

شهدت مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية من المحافظة، منذ قليل، هطول أمطار متوسطة مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وذلك على أثر العاصفة دانيال التى ضربت عدد من دول البحر المتوسط.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمراجعة الاستعدادات لموسم الامطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية ان يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الإثنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأى طارئ خاصة مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم، وقيام كل الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام والمتابعة المستمرة خاصة مراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار، ووضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع اى طارئ، وتحديد البيانات وارقام تليفونات الجهات المعنية واعلانها للرد على اى شكاوى او استغاثة عاجلة.

ووجه محافظ مطروح بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات واجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن او خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلى، ومراجعة جاهزية اعمدة الكهرباء والاسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع تسير حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها، وكذلك حصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الاكثر عرضة للتضرر، وتحديد أماكنها لصرف تجمعات مياه الأمطار ،وكذلك تحديد مناطق تجمع المياه بالقرب من محولات الكهرباء واتخاذ الاجراءات العاجلة

رياح نشطة وسحب كثيفة وأمطار متوسطة على مطروح والساحل الشمالي

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