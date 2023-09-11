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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح ينشر صورته داخل معسكر المنتخب

صلاح
صلاح
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نشر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، صور له من معسكر المنتخب الوطنى، اليوم الاثنين.
ويشارك صلاح اليوم الاثنين فى معسكر المنتخب الوطنى استعدادًا للودية المرتقبه مع المنتخب التونسى، غدًا الثلاثاء، على ملعب "الدفاع الجوى".
شارك في مران المنتخب ٢٠ لاعبًا على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل وعلي جبر عمر كمال و أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي و حسام عبد المجيد و أحمد فتوح و طارق حامد و سام مرسي و حمدي فتحي و محمود حماده و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي و عمر مرموش و ابراهيم عادل ومصطفي محمد و محمد شريف و أسامة فيصل. 

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