البنك المركزي الصيني يشتري 155 طن ذهب منذ بداية 2023

لا تزال الصين مستمرة في شراء الذهب حيث أضاف البنك المركزي الصيني المزيد من المعدن الثمين إلى احتياطاته الأجنبية للشهر العاشر على التوالي؛ ليقوم بزيادة 29 طن من الذهب في شهر أغسطس.

ووفقا للتحليل الفني لجولد بيليون، ارتفعت بذلك مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب منذ بداية عام 2023 إلى 155 طن، وكانت بيانات الشهر الماضي تعد أكبر عملية شراء يقوم بها المركزي الصيني منذ ديسمبر من العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن الصين ستستمر في عمليات شراء الذهب كونه يعزز من مصداقية عملتها اليوان بشكل دولي ويزيد من قدرته التنافسية مع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم. بالطبع لن نشهد ضعف في دور الدولار كعملة الاحتياطي الأولى في العالم على المدى القريب، ولكن استمرار هذه التحركات قد تأتي بنتائج على المدى الطويل.

وبالرغم من استمرار عمليات شراء الصين للذهب إلا أن هذا غير كافي حتى الآن لدعم أسعار الذهب، ولكنه نجح بشكل كبير في تحقيق مرونة كبيرة لسعر الذهب وساعده على امتصاص العديد من الصدمات مثل الارتفاعات القياسية في عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

واستطاع الذهب أن يحافظ على مستوياته السعرية بعيداً عن الانهيار على الرغم من الضغط السلبي الواقع عليها، والسبب الرئيسي وراء هذا كان الدعم الذي يحصل عليه من المشتريات الفعلية للذهب.