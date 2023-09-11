أنتوني موديست مهاجم الأهلي يصل إلى القاهرة رفقة أمير توفيق

وصل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد منذ قليل، رفقة أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي تمهيدًا للانتقال رسميًا وإعلان تفاصيل الصفقة وبدء رحلته مع الفريق.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرة الفرنسي موديست مهاجم الفريق الجديد من أجل مرافقة بعثة الأهلى إلى السعودية غدًا استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الفرنسي موديست مهاجم الفريق المنتظر سيتواجد في ملعب التتش بالجزيرة اليوم لحضور تدريبات الفريق ومتابعة استعدادات السوبر الأفريقي.

وأضافت أن اللاعب يصل القاهرة رفقة وكيل أعماله تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي لمدة موسم قابل للتجديد موسم إضافي ذلك في الواحدة إلا ربع ظهرا تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي.

ويقوم النادي الأهلي اليوم بتصوير اللاعب الجديد الفرنسي موديست من أجل إعلان التعاقد معه رسميًا عبر منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد منصات الأهلي الرسمية للتترويج عن الصفقة قبل بث الصور والفيديو الرسمي لتقديم اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن الفرنسي موديست مهاجم الأهلي المنتظر سيكون له الحق في المشاركة في كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة القادم بشرط قيده قبل نهاية يوم 13 سبتمبر الجاري.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى السعودية غدا الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.