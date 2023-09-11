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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على عنصر إجرامي هارب من حكمين بالعبور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت مباحث قسم أول العبور القبض على عنصر إجرامي هارب من حكمين فى قضيتين مخدرات وسلاح وذخيرة واستعمال القوة والبلطجة مختبأ في مدينة العبور، وجرى  التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شرطة العبور يفيد ورود معلومات باختباء أحد العناصر الإجرامية في إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

جرى توجيه قوة أمنية للمكان وألقي القبض على المتهم وتوصلت التحريات إلى أن المتهم من العناصر الإجرامية ومحكوم عليه هارب في قضيتين مخدرات وسلاح وذخيرة وسلاح ناري وذخيرة واستعمال قوة بالسجن المؤبد  والسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية.

وأنه من منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية وحضر إلى مدينة العبور للاختباء بها من الملاحقات الأمنية وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

السجن المشدد 10 سنوات اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية القبض على عنصر إجرامي محكوم عليه هارب
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