رئيس حركة "نحن مع روسيا": قرية رابوتينو تتحول إلى "أرتيوموفسك ثانية" بالنسبة للقوات الأوكرانية

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 11:53 ص

قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف إن قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه تتحول إلى "أرتيوموفسك ثانية" بالنسبة للقوات الأوكرانية، مؤكدا أنه يتم فيها تدمير أفضل وحدات العدو.

وأضاف روجوف - وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الإثنين/ " أن منطقة رابوتينو تتحول إلى أرتيوموفسك ثانية، بالنسبة للعسكريين الأوكرانيين... لقد أصبحت رابوتينو مكانا يتم فيه القضاء على جميع الوحدات الأكثر استعدادا بالجيش الأوكراني".

ولفت إلى أن المعارك الرئيسية تجرى في منطقة زابوروجيه الآن على خط رابوتينو-فيربوفو، موضحا أن العدو يحاول تحقيق اختراق بدون جدوى بفضل تصدي المدفعية والطيران الحربي الروسي.

وأكد أن القتال يستمر للسيطرة على رابوتينو، لافتا إلى أن العدو يحاول اختراق هذه المنطقة أكثر من 40 مرة، حيث يحاولون اختراق الدفاعات 6-7 مرات يوميا دون جدوى