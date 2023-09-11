منتخب مصر أمام الكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للطائرة

يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرونى فى تمام السابعة مساء اليوم الاثنين فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية بإستاد القاهرة .

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور ال 16 مساء الجمعة .

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.