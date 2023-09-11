الأهلي ينهي تأشيرة موديست إلى السعودية استعدادا لخوض السوبر الأفريقي

أنهى مسئولو النادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد من أجل مرافقة بعثة الأهلي إلى السعودية غدا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبلة.

قالت مصادر داخل الأهلي، إن الفرنسي موديست مهاجم الفريق المنتظر سيتواجد في ملعب التتش بالجزيرة اليوم لحضور تدريبات الفريق ومتابعة استعدادات السوبر الأفريقي.

وأضاف أن اللاعب يصل إلى القاهرة رفقة وكيل أعماله تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا إلي النادي الأهلي لمدة موسم قابل للتجديد موسم إضافي ذلك في الواحدة إلا ربع ظهرا تمهيدًا لاعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي.

ويقوم النادي الأهلي اليوم بتصوير اللاعب الجديد الفرنسي موديست من أجل إعلان التعاقد معه رسميًا عبر منصات النادي علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد منصات الأهلي الرسمية للتترويج عن الصفقة قبل بث الصور والفيديو الرسمي لتقديم اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن الفرنسي موديست مهاجم الأهلي المنتظر سيكون له الحق في المشاركة في كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة القادم بشرط قيده قبل نهاية يوم 13 سبتمبر الجاري.

و تتوجه بعثة الأهلي إلي السعودية غدا الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه مرتين في السعودية استعدادا للسوبر الإفريقي.