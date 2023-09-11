اليوم.. طقس شديد الحرارة على القاهرة والرطوبة تصل لـ90%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية ، وطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاثنين امطار متوسطة الى غزيرة ورعدية احيانا على مناطق من السواحل الغربية على السلوم ومطروح وسيوه امطار متوسطة علي مناطق من الاسكندرية على فترات متقطعة .

و نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 27 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري25 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة .