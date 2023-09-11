بالفيديو.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ورياح محملة بالأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر ابتداءًا من اليوم بامتداد لمنخفض جوي بغرب البلاد نتيجة التأثر بالعاصفة " دانيال " المؤثرة على السواحل الليبية، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي سيكون متعمقا في غرب البلاد فضلا عن منخفض جوي في طبقات الجو يعملان على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بسقوط أمطار متوسطة وغزيرة رعدية على مطروح والسلوم وسيوة، وبعض مناطق من الضبعة والعلمين، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار مساء اليوم بالإسكندرية ستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة أحيانًا.

وتابعت، أن سرعات الرياح ستكون عالية اليوم في الصحراء الغربية ، مما سيتسبب لإثارة الرمال والاتربة خاصة في الصحراء الغربية ، وبعض المناطق بالصحراء الشمالية الغربية ، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الافقية، مؤكدة أن سرعات الرياح ستتراوح ما بين 30 إلى 50 كيلو متر في الساعة.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية ، موضحة أن العظمى على القاهرة اليوم 37 درجة مئوية خلال النهار، ولازالت الاجواء على معظم المحافظات شديدة الحرارة.

وأشارت إلى أن الرياح المحملة بالأتربة لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية بالمناطق الداخلية ، ولكن يفضل ارتداء الكمامات ، محذرة :" الاتربة ستؤثر على مطروح والصحراء الغربية ".