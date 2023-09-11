مصرع 3 شباب من عائلة واحدة في حادث تصادم بطريق الواحات

لقي 3 شباب من عائلة واحدة بمحافظة الفيوم مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك كانوا يستقلونها على طريق (الواحات/ باتجاه 6 أكتوبر)، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى إيداع الجثث في مشرحة مستشفى الهرم المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث في حادث مروري لمستشفى الهرم، وتبين تصادم سيارة نقل بتوك توك بطريق الواحات باتجاه 6 أكتوبر.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من محافظة الفيوم وهم: كريم نادي توبه ابو النيل 23 عاما، مصطفي عبد الحميد ابو النيل 22 عاما، حسن جابر دانيال ابو النيل 24 عاما.

وكشفت التحريات أن الشباب الثلاثة من قرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم كانوا في طريقهم إلى لزيارة أحد أقاربهم بمدينة 6 أكتوبر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثامين الشباب الثلاثة إلى ذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.