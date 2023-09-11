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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة أمينى شرطة فى انقلاب سيارة ترحيلات بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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أصيب أمينى شرطة، من قوة إدارة شرطة الترحيلات بمديرية أمن القاهرة، وذلك على إثر إنقلاب سيارة ترحيلات أمام كوبرى أجا، فى نطاق محافظة الدقهلية، وذلك حال عودتهم من مأمورية ترحيل مساجين بمركز الإصلاح والتأهيل  بجمصة"سجن جمصة المركزى".

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد تامر يحي مأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات بمدخل كوبرى أجا بنطاق المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب سيارة شرطة تابعة لشرطة الترحيلات، بمديرية أمن القاهرة، وذلك بعد إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة إصطدامه بسيارة بطريق "أجا- ميت غمر" خلال عودتهم من مأمورية ترحيل عدد من المساجين بمركز إصلاح وتأهيل جمصة.

ونتج عن الحادث إصابة أمينى شرطة من القوة المستقلة لسيارة الترحيلات وجرى نقلهم الى مستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

جرى تحرير المحضر اللازم للواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفتح حركة المرور بالطريق أمام المارة.

اختلال عجلة القيادة سيارة ترحيلات محافظة الدقهلية مركز الإصلاح والتأهيل مديرية أمن القاهرة
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