مشروع "مسام" ينتزع 783 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع 783 لغما في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وأفاد المشروع - في بيان نقلته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأحد - بأنه انتزع 783 لغما؛ منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و84 لغمًا مضادًا للدبابات، و687 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة مبتكرة.

ووصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" في منتصف عام 2018 إلى 414 ألفًا و526 لغمًا زُرِعَت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.