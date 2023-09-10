المقاولون العرب يفوز على أهلي بني غازي وديًا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، علي نظيره أهلي بني غازي 1-0 في التجربة الودية الثالثة للفريق والتي جمعتمها الليلة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأحرز محمد سالم هدف المقاولون واللقاء في أحداث الشوط الثاني في المباراة التي شهدت حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف العام علي الكرة.

ومن جانبه أشاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون بأداء اللاعبين بعد الفوز علي فريق كبير وأنها تجربة مفيدة .

وأبدي مدربا المقاولون وأهلي بني غازي رضائهما عن المباراة الودية التي جمعت الفريقين .

وتعد ودية اليوم هي الثالثة لنادي المقاولون خلال مرحلة الاعداد للموسم الجديد، فيما يستعد الفريق الليبي لاستئناف مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عن ودية اليوم بين المقاولون العرب وأهلي بتي غازي ، 5 لاعبين من العناصر المميزة من المقاولون وهم ثلاثي المنتخب الأولمبي، العربي بدر وأحمد فوزي ومحمد سيحا كما يتواجد الأوغندي جوزيف أوشايا مع منتخب بلاده ، بالإضافة لعمر سافيولا الذي يواصل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا .

وعاد الفريق الأول بنادي المقاولون لاستئناف تدريباته في ملعبه بالجبل الاخضر في بداية المرحلة الثالثة من فترة الإعداد وشهد المران امس السبت حضور المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

وشهد لقاء رئيس نادي المقاولون والمشرف العام العام على الكرة، التأكيد علي طموح وأهداف نادي المقاولون العرب وثقتهم في الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتحقيق أهداف النادي بتواجد توليفة مميزة تضم بين عناصر الخبرة والشباب بالفريق.