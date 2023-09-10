أحداث 11 سبتمبر.. هجمات إرهابية دامية غيرت مجرى التاريخ.. خبراء: واشنطن دمرت العراق وأفغانستان.. المسلمون الخاسر الأكبر من الانتقام الأمريكي.. ومكافحة الإرهاب العنوان الأبرز للسياسة الدولية

سلسلة من الهجمات الإرهابية التى وقعت فى 11 سبتمبر 2001، حيث قامت مجموعة من الارهابيين التابعين لتنظيم القاعدة بخطف أربع طائرات ركاب تجارية فى الولايات الأمريكية.

استهدفت هذه الهجمات مبانى مركز التجارة العالمى فى نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى فرجينيا.

قال السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية سابقًا لـ " البوابة نيوز " عن التداعيات لهذه الهجمات :

كانت تداعيات واسعة النطاق وأثرت على عدة جوانب

أولا من الناحية البشرية.. قتل أكثر م 3000 شخص فى هذه الهجمات، بما فى ذلك المدنيين ورجال الإطفاء ورجال الشرطة الذين كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح ، كما أصيب العديد من الاشخاص بجروح خطيرة وتأثرت حياة العديد من العائلات.

2. الاقتصاد تضرر الاقتصاد الامريكى والعالمى بشكل كبير بسبب تداعيات الهجمات ، حيث تعرضت العديد من الشركات والمؤسسات لأضرار جسيمة ، وشهدت سوق الأسهم انهيارا هائلا، لقد تأثرت قطاعات مثل الطيران والسياحة والتأمين والاستثمار بشدة .

3. السياسة والأمن، أدت الهجمات الى تغيرات كبيرة فى السياسة العالمية وإستراتيجية مكافحة الإرهاب، وأعلنت الولايات المتحدة الحرب على الإرهاب وشنت حملات عسكرية فى أفغانستان والعراق ، كما تم تشديد إجراءات الأمن فى مختلف الدول وزاد التركيز على مكافحة الإرهاب ومراقبة الحركات الدينية المشبوهة .

4. التحولات الاجتماعية ..ظهرت تحولات اجتماعية وثقافية نتيجة للهجمات ، حيث زاد التوتر العرقى والدينى فى بعض الاماكن ، وشهدت الشعوب الإسلامية تحاملا وتعصبا ضدهم بسبب الارتباط الذى تم تسويته بين الارهاب والاسلام .

ما هى الدول التى تعاونت مع الولايات المتحدة فى مكافحة الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر؟

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ " البوابة نيوز " : بعد هجمات 11 سبتمبر تعاونت الولايات المتحدة مع العديد من الدول فى جهود مكافحة الإرهاب، بعض الدول التى قدمت تعاونا ودعما للولايات المتحدة تشمل :

المملكة المتحدة

كانت المملكة المتحدة واحدة من أقوى حلفاء الولايات المتحدة فى حربها على الإرهاب حيث قدمت لها الدعم العسكرى والاستخباراتى وشاركت فى العمليات العسكرية فى أفغانستان والعراق.

باكستان

تعاونت باكستان مع الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب، وقدمت إقامة قواعد عسكرية للقوات الامريكية وساهمت فى تبادل المعلومات الاستخباراتية .

أفغانستان

بعد الهجمات طالبت الولايات المتحدة طالبان بتسليم زعيم تنظيم القاعدة ، أسامة بن لادن ، الذى كان يختبىء فى أفغانستان ،وبعد رفض طالبان تسليمه ، شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية فى أفغانستان وحصلت على تعاون من قبل الحكومة الافغانية .

دول الإتحاد الأوروبى والتى قدمت تعاونا ودعما للولايات المتحدة فى جهود مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتشديد إجراءات الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب.

السعودية

قدمت السعودية تعاونا مع الولايات المتحدة فى الجهود العالمية لمكافحة الارهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات الإرهابية ومراقبة التمويل الارهابى ومصادره .

الكويت

قدمت الكويت دعما للولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب وسمحت بنشر قوات أمريكية على أراضيها وقدمت مساعدات مالية للعراق وأفغانستان .

هذه هى الدول التى تعاونت مع الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر .

وهل تعاونت الولايات المتحدة مع دول أخرىفى الشرق الاوسط بعد هجمات 11 سيتمبر؟

قال الكاتب خالد المجرشي، المحلل السياسي السعودي لـ " البوابة نيوز " : نعم بعد هجمات 11 سبتمبر تعاونت الولايات المتحدة مع عدد من الدول فى الشرق الأوسط فى جهود مكافحة الإرهاب، بشكل مكثف ومختلف:

الأردن

قدم الاردن تعاونا ودعما مكثفا للولايات المتحدة فى مكافحة الارهاب وقدمت المساعدة الأمنية والاستخبارتية وشاركت فى التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات بشكل مكثف .

السعودية

على الرغم من وجود توترات فإن السعودية قدمت تعاونا للولايات المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب وشجعت على مكافحة تمويل الإرهاب وأجرت حملات لمكافحة التطرف .

الإمارات العربية المتحدة : كانت شريكا قويا للولايات المتحدة فى جهود مكافحة الارهاب وقدمت الدعم العسكرى والاستخباراتى وأسهمت فى تنفيذ العقوبات الدولية على الجماعات الإرهابية.

باكستان

رغم وجود تحديات وتوترات فى العلاقة بين الولايات المتحدة وباكستان فانها تعاونت فى مكافحة الإرهاب وقدمت باكستان قواعد عسكرية ومساعدات استخباراتية و شارمت فى عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب .

العراق

بعد الغزو الأمريكى للعراق فى عام 2003 تعاونت الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية فى جهود مكافحة الإرهاب، حيث شنت القوات الأمريكية والعراقية عمليات مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية حتى قضت عليها وعلى رأسها داعش التى كانت تحتل الموصل كلها وتم تطهيرها منها تماما .

هذه هى الدول التى تعاونت بشكل مكثف مع الولايات المتحدة بشكل مكثف فى الشرق الأوسط للقضاء على الإرهاب .