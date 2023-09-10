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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

جولة نائب رئيس جامعة
جولة نائب رئيس جامعة بنها
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أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية موسعة داخل المدن الجامعية بشبرا، ومشتهر، وكفر سعد.

رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، ومديري المدن الجامعية.

وقام الدكتور تامر سمير بتفقد تجهيزات المطاعم والاستراحات وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، مشددًا بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن لتكون المدن جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 م.

وأكد الدكتور تامر سمير خلال الجولة أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أوالإسكان أوالرعاية الطبية والاجتماعية.

جولة نائب رئيس جامعة بنها

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الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها العام الدراسي الجديد 2023 رئيس جامعة بنها مدير عام المدن الجامعية
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