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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تسقط طائرة مسيرة حاولت مهاجمة مقاطعة بيلجورود

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
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قال محافظ مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية عند اقترابها من منطقة "بيلجورود".
وأضاف حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم: "عملت وسائط الدفاع الجوية التابعة للجيش الروسي في منطقة بيلجورود، وتم إسقاط طائرة بدون طيار معادية حاولت الاقتراب من المنطقة".
وأشار المحافظ إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات، وسقطت إحدى شظايا المسيرة الجوية في حديقة عقار سكني خاص، وتقوم الهيئات المختصة في الوقت الراهن بفحص منطقة الحادث.

طائرة بدون طيار بيلجورود الدفاع الجوي
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