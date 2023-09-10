برئاسة الداودي.. قرارات مهمة لـ"تنفيذى قنا"

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و النائب مصطفي محمود، والنائب العمدة مبارك أحمد عامر ، و النائب محمد طايع ، و النائب سيد فؤاد أبوزيد أعضاء مجلس النواب ، و النائب محمد كمال موسي ، و النائب احمد عبدالماجد الأحمر ، والنائب عبدالفتاح دنقل ، أعضاء مجلس الشيوخ ، و أنور ياسين مدير إدارة شئون المجالس ، بالاضافة إلى جميع القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة .

وقال محافظ قنا، إن المجلس وافق علي إطلاق اسم الشهيد أحمد محمود محمد احمد ، علي مدرسة كلاحين أبنود الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية ، تقديرا لتضحياته في حماية مقدرات الوطن ، كما وافق المجلس علي تأجير عدد ٤٣ باكية بالشادر الحضارى الجديد بمنطقة حاجر الجبل بقرية هوّ بنجع حمادي لأصحاب الشوادر القديمة المقامة وسط المدينة ، مقابل سداد القيمة الإيجارية التي ستحددها لجنة الإسكان.

وأضاف الداودي أن المجلس وافق ايضا علي طرح ١٦ قطعة أرض بمساحات مختلفة من القطع الشاغرة بالمجمع الصناعي الحرفي بمنطقة الصالحية للمستثمرين ، لإقامة ورش ومخازن للمجالات والحرف غير المتوفرة بالمجمع بنظام حق الانتفاع ، بهدف توفير فرص عمل جديدة ، وتلبية احتياجات المترددين علي المجمع ، مشيرا إلي أن المجمع الصناعي الحرفي ، شهد اعمال تطوير علي مستوي البنية التحتية ( طرق - مياه - كهرباء - صرف صحي ) كما تم بناء سور حول المجمع لتوفير الأمان للعاملين به ، فضلا عن إقامة نقطة اسعاف ، ووحدة إطفاء ، وهو المجمع الأول علي مستوي الجمهورية الذي يضم نقطة اسعاف ووحدة إطفاء بتكلفة إجمالية ٥٠ مليون جنيه ، لافتا إلي أن المجمع الصناعي الحرفي تم إنشاءه منذ عام ١٩٩٩م ، علي مساحة ٥٠ فدان ، و تضم ٥٤٢ ورشة بمساحات ( ٤٨ م - ٩٦ م - ١٤٤ م ) .

كما وافق المجلس علي بدء تنفيذ المرحلة الأولي من المنطقة الحرفية بالترامسة ، من خلال المخصصات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وتشمل تنفيذ البنية التحتية وعدد من المنشآت الخدمية ، موضحا أن المنطقة الحرفية تقع علي مساحة ٢٠ فدانا مكونة من منطقتين الاولي منطقة الورش وسوف تضم ٤٥٦ ورشة ، و الثانية للخدمات وتشمل مسجد، نقطة اسعاف ، وحدة إطفاء، نقطة شرطة – كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن".

وخلال الإجتماع تم عرض تقرير حول انشطة وانجازات وحدة سكان محافظة قنا منذ إنشائها عام ٢٠١٩ وحتي الآن، ودورها في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وخفض معدلات المواليد ونسبة الأمية، وارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة ، وكذلك دورها في اذلاق المبادرات التي تساهم في توعية المواطنين حول خطورة القضية السكانية وأثرها علي التنمية، ومخاطر الزواج المبكر والحمل المتكرر، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتوفير التدريب اللازم للشباب في الحرف والمجالات المختلفة .