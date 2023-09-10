رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل وفد مجلس الشورى السعودي

استقبل رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق محمد الحلبوسي وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون البرلماني، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية الدعم البرلماني، واستمرار التواصل لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والعراق في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ورئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب.