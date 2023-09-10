تعليم شمال سيناء تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية النوعية وموجهي عموم المواد الدراسية تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وكيل الوزارة في هذا الشأن استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأوصي وكيل التعليم خلال الاجتماع بتشكيل لجان المتابعة إلى جميع المدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة وعمل حصر بالزيادة والعجز بكل مدرسة ومتابعة مجموعات الدعم المدرسي، ومتابعة الجدول المدرسي والإشراف اليومي والتكليفات بكل مدرسة ومتابعة المبني المدرسي والبوابات الحديدية والتي يجب ألا تعوق دخول وخروج الطلاب ومتابعة موقف الكتب المدرسية في كل مدرسة.

كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم اجتماعا آخر لمناقشة إقامة معرض أهل مدرستي لخدمة مدارس المحافظة بحضور مديري إدارات المشاركة المجتمعية ومدير إدارة المدارس المنتجة ومدير إدارة اللامركزية ومسئول الأمن بالمديرية.

وأفاد وكيل الوزارة بأنه سيتم إقامة معرض أهلا مدرستي، بأسعار مخفضة للطلاب وسيتم اختيار المدارس التي سيتم تحديدها بجميع الإدارات التعليمية.

كما ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم لجنة اختيار مسئولي الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارات التعليمية الست واللجنة مكونة من حمزة رضوان رئيسا للجنة وليلي عواد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وطارق عبد المحسن مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد محمود مدير إدارة الشئون القانونية ومروة عبد العزيز سالم مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي.