أبرز رسائل السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند (فيديو)

أبرزت فضائية "القاهرة الإخبارية" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند “G20”.

وتابع قادة الدول، كلمة الرئيس السيسي خلال قمة G20، حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية وضرورة توافر الإرادة السياسية لضمان مستقبل أفضل للإنسانية

وأكد السيسي، أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف، لما لذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية في الدول النامية.

كما أكد أن الالتزام بأجندة التنمية المستدامة وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" يقتضي ضمان توفير التمويل اللازم وتطوير نظام التمويل الدولي.

