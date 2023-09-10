ندوة تثقيفية حول أحكام قانوني الطفل والعمل بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل فى بيان لها ، أن إدارة رعاية الطفل بمديرية العمل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مكتب عمل الزاوية الحمراء نظموا ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021،والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها،وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،وذلك بحضور 20 من العمال والإداريينؤ داخل شركة وود اند بلكسي للأثاث ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية بين العاملين في مختلف المنشآت بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ،وتعريفهم بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة تزيد الإنتاج وتساهم في عمليات التنمية المستدامة ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت ، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل ، ومحمد سعيد وأمير شعبان مفتشين تفتيش عمل ..

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