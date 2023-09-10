شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم 10 سبتمبر 2023، بيانًا أوضحت فيه حالة الطقس خلال هذا الأسبوع الجاري بداية من اليوم الأحد 10 سبتمبر، إلى الجمعة 15 سبتمبر، على جميع أنحاء البلاد.

يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تشهد حالة الطقس غدًا الإثنين شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح على فترات متقطعة، وتنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسقط أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.