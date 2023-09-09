نواب مستقبل وطن يتفقدون عمل قافلة طبية مجانية بميت أبوغالب

استكمالا للقوافل الطبية المجانية التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونواب الحزب محمد الحصي عضو مجلس النواب والمهندس وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ وامين عام الحزب بالزرقا والنائب محمد ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين قطاع الأعمال بالحزب بدمياط، تفقد نواب الحزب القافلة الطبية المجانية للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني وأورام الكبد وفيروس سي بميت ابوغالب التابعة لمحافظة دمياط، تحت رعاية نواب حزب مستقبل وطن

شهدت القافلة إقبال كبير وملحوظ من ‪ الأهالي وسيتم المتابعة معهم بمعهد الكبد فى شربين بالمجان.

كما تقدم نواب الحزب بخالص الشكر والتقدير للدكتور جمال شيحة رئيس جمعية رعاية مرضي الكبد على حسن تعاونه في كافة القوافل الطبية التي تمت ووصلت لجميع القري والمراكز بدمياط من أجل تقديم خدمة طبية مجانية لأهالي كل قرى ومدن محافظة دمياط، سائلين الله العلي العظيم ان يشفي كل مريض وان يُلبسهم تاج الصحة والعافية.

















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