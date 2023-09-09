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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب كلب.. تجديد حبس المتهم بقتل عامل بطلق خرطوش في الزيتون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم حبس شاب 15 يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل بطلق خرطوش بسبب خلافات بينهما حول قيام كلب المتهم بعقر نجل الضحية أثناء مروره بالشارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون من ضبط المتهم بقتل عامل بطلق ناري خرطوش بسبب خلافات بسبب كلب أثناء اختبائه بأحد المساكن بالمنطقة، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم اقتياده الي ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة
بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من احدي المستشفيات بوصول عامل مصاب بطلق ناري خرطوش ولقي مصرعه قبل الواصل وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تبين نشوب مشاجرة بين الضحية وشاب بسبب خلافات حول قيام كلب المتهم بعقر نجل الضحية مما دفع المتهم باطلاق عيار ناري اصاب المتهم ولقي مصرعه وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
 

قاضي المعارضات محكمة جنح الزيتون طلق خرطوش
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