وزير التموين يرصد رضا الأهالي عن أسعار معرض أهلا مدارس بالقليوبية

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، اليوم السبت، معرض "أهلا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.

يأتي افتتاح المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.



وتفقد الوزير والمحافظ ورئيس الغرفة التجارية، المعرض والمنتجات المعروضة من أجل الاطمئنان على جودتها والأسعار المعروضة، كما التقى بالأهالي المترددين على المعرض، واستمع منهم عن توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى مُلائمتها لهم ولكل المستويات الإجتماعية، مُعربين عن رضاهم بتوافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس،، والتخفيضات التى تصل إلى ٣٠٪.

وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، ، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.



وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في مدينة بنها وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.



وأضاف أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أنه خلال أيام سيتم افتتاحها أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.



وتابع رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.