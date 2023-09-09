ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقابة القراء تكشف تفاصيل اعتذار حجازي بعد تلاوة القرآن على ألحان العود.. فيديو

نقابة القراء
نقابة القراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم على اعتذار الملحن أحمد حجازي عقب تلاوته للقرآن الكريم على أنغام العود، معقبًا: « اتصل أحمد حجازي بي منذ يومين بعد القبض عليه والإفراج عنه وأخبرني بتقديم الاعتذار لي، وأخبرته أن الاعتذار للقرآن والمسلمين».

وقال حشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن نقابة القراء ستعقد اجتماع للبت في اعتذار الملحن أحمد حجازي، وذلك بعد تقديمه الاعتذار بصورة رسمية.

وتابع: لا توجد لدي ضغينة بصورة نهائية تجاه الملحن أحمد حجازي، واعتذاره مقبول، فالله يقبل التوبة عن عباده.

نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم الملحن أحمد حجازي الشيخ محمد حشاد
ads