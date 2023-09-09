الانتخابات الروسية: دعوة ممثلي حلف الناتو لمراقبة الانتخابات الرئاسية "غير مجدية"

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم السبت، إن دول حلف شمال الأطلسي الناتو تحاول مواصلة حرب معلومات ضد روسيا، ولهذا السبب من غير المجدي دعوة ممثلين عن الكتلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.

وأضافت بامفيلوفا -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية "عندما يقولون إن التصويت الذي يجري هو وهم، فأن قيامهم شخصيا بمراقبة الانتخابات أمر غير مجد".

ودعت خبراء دوليين يعملون في الانتخابات الجارية في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.

وتابعت بامفيلوفا:"أود أن أشكر بصدق مرة أخرى جميع الخبراء الذين اعتبروا أنه من المهم القدوم إلى جمهورية لوهانسك الشعبية، وأدعوهم كمراقبين دوليين إلى الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجرى في مارس 2024".

وقالت "على حد علمي، يوجد حاليًا أكثر من 30 خبيرًا دوليًا في مناطق جديدة بدعوة من الغرفة المدنية في الاتحاد الروسي، الذين يتعرفون على مسار التصويت بشكل شامل وبالتفصيل".

وتجرى الانتخابات في المناطق الروسية في الفترة من (8 - 10) سبتمبر الجاري وتشارك في هذه الانتخابات جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين وزاباروجيا وخيرسون للمرة الأولى.

ومن المقرر إجراء الانتخابات على مختلف المستويات في 85 كيانًا مكونًا للاتحاد الروسي، بما في ذلك الانتخابات المباشرة لكبار المسؤولين في 21 منطقة، وانتخابات نواب الهيئات التشريعية في 20 كيانًا تأسيسيًا.