زلزال المغرب يؤجل مباراة ليبيريا فى تصفيات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا، التي كانت مقررة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

تأتي هذه الخطوة نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب بعض المدن في المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانًا جاء فيه: "تم تأجيل مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب ليبيريا إلى وقت لاحق بموافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك نظرًا للهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق في المغرب."

يشار إلى أن منتخب المغرب ينافس في المجموعة 11 مع منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا، ويحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وقد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ووفقًا لوزارة الداخلية المغربية، فقد لقي ما لا يقل عن 1037 شخصًا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة. كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1204، ويواصل السكان في المناطق المتضررة من الزلزال جهود البحث عن ناجين محتجزين تحت الأنقاض ومحاولات تحريرهم، وذلك في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة بالزلزال.