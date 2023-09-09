ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة بصدد إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعارض سيتم إقامتها فى عدد من مناطق القاهرة خاصةً المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد محافظ القاهرة أن هذه المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم .
وأضاف محافظ القاهرة أن المعارض ستشمل كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد لتلبية متطلبات الأسرة المصرية من الأدوات الكتابية والشنط و الملابس والأحذية وغيرها من مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 25%.
وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسى للأجهزة التنفيذية فى تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة .

الغرفة التجارية بالقاهرة العام الدراسي الجديد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
ads