سكرتير عام مساعد الفيوم يتابع لقاء لخدمة المواطنين بمركز إطسا.. صور

عقد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا لقاء "خدمة المواطنين " للإستماع إلى شكواهم، والإستجابة السريعة لمطالبهم.

جاء ذلك بحضور محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومحمد ابوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى ومحسن عبدالباقي سكرتير عام المركز ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب الشكاوى.

خلال اللقاء استمع السكرتير العام المساعد ورئيس المركز لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا.

فاستمع لشكاوى بعض المواطنين الذين يرغبون في تراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة وطلبات توفير سكن اجتماعي وفرص عمل وطلبات مساعدة في مصاريف العلاج وطلبات التحاق بمدارس التخاطب وطلبات ندب من مدرسة لأخرى وطلب استمرار فتح فصل بمدرسة تمريض وطلب فتح حضانة

كما استمع أيضا لمشكلات وتضرر من تعديات على مسقاة مياه وتضرر البعض من مسار خطوط كهرباء مار بأراضيهم وطلبات توصيل عدادات مياه. وطلب أهالي قرية شدموه بتوسعة مدرسة

والتي وجه بتذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي كلمة للواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم حث بها السادة رؤساء الوحدات المحلية على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وانه يجب العمل دائما على تلبية طلباتهم.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالأطر القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

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