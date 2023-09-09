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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تتسلم أعمال المشاركين بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان تتسلم
جامعة حلوان تتسلم أعمال الجامعات
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تسلمت لجنة النشاط العلمي والتكنولوجى لأسبوع شباب الجامعات أعمال الجامعات المشاركة بأسبوع شباب الجامعات لعرضها في المعرض العلمي الخاص بعرض الابتكارات والمشروعات العلمية والمشروعات الصغيرة والمقام بالمكتبة المركزية ، وتم تعريف الجامعات المشاركة بأماكن العرض ، وأماكن عقد الندوات والفعاليات المختلفة وورش تنفيذ وتصميم الروبوتات الخاصة بمسابقة برمجة الروبوت وقاعات العروض العلمية ومسابقات دورى المعلومات العلمية.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجامعات المصرية في المسابقات والمعارض العلمية يساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل، مؤكداً أن الاهتمام بالشباب ينبع من اهتمام القيادة السياسية ببناء جيل واعد يحمل لواء الوطن لبر الأمان.

أوضح الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس اللجنة العلمية أن الجامعات التي قامت بتسليم أعمالها في اليوم الأول هي جامعة حلوان ، القاهرة، دمياط، الأزهر، السادات، التعليم العالي، المنصورة الجديدة ، جنوب الوادي،طنطا، المنيا، الاسكندرية ، اسيوط، المنصورة، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الجلالة ، قناة السويس ، عين شمس ، أسيوط الأهلية، بنها، الفيوم، المنوفية ، دمنهور، وتقوم باقي الجامعات باستكمال التسليم وفق البرنامج الزمني.

وقام بالحضور من أعضاء اللجنة العلمية الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي، والدكتور محمد على ماهر ، والمهندس مصطفى شعراوي ، والأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

 

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