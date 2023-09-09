السيسى: مصر نجحت فى إعادة التوازن بالأجندة الدولية للمناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر نجحت في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وذلك بعد رئاسة مصر واستضافتها لقمة شرم الشيخ COP27 في نوفمبر الماضي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قادة العالم، بقمة العشرين، اليوم السبت، أنه ‎في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ، والتوافق العالمي على أهمية التغلب على ذلك التحدي، فلابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته.

وتابع: وذلك على أساس مبدأي المسئولية المشتركة والمتباينة، والإنصاف، وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلّا تبددت الثقة وانهارت منظومة العمل متعدد الأطراف.