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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سائق توك توك يقطع أذن مدير فندق فى مشاجرة بمصر الجديدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة تعدى قائد مركبة "توك توك" على مدير عام فندق وإصابته بسبب خلاف على أولوية المرور .

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من إحدى المستشفيات بإستقبال (مدير بأحد الفنادق - مقيم بمحافظة البحر الأحمر "مُصاب ببتر بالأذن اليسرى) إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية ،

وبسؤال الـمُصاب قرر أنه حال سيره بالسيارة خاصته حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته ،بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

سائق توك توك يقطع أذن مدير بنك مصر الجديدة مشاجرة
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