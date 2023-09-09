روجوف: الجيش الروسي يدمر ثاني دبابة بريطانية في اتجاه زابوروجيه

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف، عن تدمير الجيش الروسي لثاني دبابة "تشالنجر 2" البريطانية في اتجاه زابوروجيه بأنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وصرح روجوف: "قام الجيش الروسي في اتجاه زابوروجيه بتدمير دبابة بريطانية ثانية من طراز تشالنجر 2 بصاروخ كورنيت، ووفقا للمعلومات الأولية، تم القيام بذلك من قبل الفوج 104 من الحرس الجوي السادس والسبعين".

وأوضح روغوف أن القوات الأوكرانية لا تزال تمتلك 12 دبابة من هذا النوع.

كما أكد في وقت سابق، عن تدمير أول دبابة "تشالنجر 2" في اتجاه زابوروجيه، ونشر مقطع للدبابة المحترقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأشار روجوف، إلى أن قوات كييف تحظر سحب جثث جنودها من ساحات القتال، لإخفاء الخسائر البشرية الفادحة عن الأوكرانيين.

ووفقا لموقع "ميليتاري واتش"، فإن تدمير دبابة "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا، يظهر أن أنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات، قادرة على ضرب أي دبابة غربية رئيسية.