رئيس جامعة حلوان يرحب بالوفود المشاركة في أسبوع شباب الجامعات

رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بوفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات اليوم ٨ سبتمبر وحتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ حيث تستقبل جامعة حلوان ٤٥ جامعة، في فاعلية تجمع المتميزين من شباب الجامعات المصرية.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بدور الأسبوع في التقريب بين شباب الجامعات ، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تحرص الدولة على دعمها لتطوير شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، حيث تتيح هذه الفاعليات الفرص أمام الطلاب؛ ليلتقوا معا لاستثمار جهودهم في الحوار ، والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم، وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البناءة

وتستقبل جامعة حلوان 45 جامعة منها : بني سويف الأهلية، جامعة اسوان، أسيوط، أسيوط الأهلية، الإسكندرية الأهلية، ، الأزهر، الإسكندرية، الاقصر، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الجلالة، الزقازيق، السويس، العريش، العلمين، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنصورة الجديدة، المنوفية، المنيا، النهضة، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، حلوان الأهلية، دمنهور، دمياط، سوهاج، سينا، طنطا، عين شمس، قناة السويس، كفر الشيخ، مدينة السادات، مصر للعلوم والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي، جامعة ١٥ مايو.