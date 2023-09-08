ننشر برنامج منافسات الخماسي الحديث بدورة البحر المتوسط الشاطئية

أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة الألماني كلاوس شورمان برنامج منافسات اللعبة خلال دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري.

وأكد الاتحاد الدولي أن منافسات الثلاثي تضاف لأول مرة في برنامج دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية .

يشمل برنامج الثلاثي على السباحة الحرة والعدو والرماية بالليزر وتقام المنافسات على شاطىء أمودارا حيث سيتم تكريم المتوجين بالميداليات .

وتقام منافسات الثلاثي للسيدات يوم السبت بمشاركة 14 لاعبة من دول مصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان ثم منافسات الرجال بمشاركة 16 لاعبًا من دول قبرص ومصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان .

يشارك العدائون في سباق العدو المكون من 5 مراحل تتضمن كل مرحلة 600 مترا بإجمالي 3 آلاف مترا وأربع مراحل في السباحة بواقع 50 مترا لكل مرحلة بإجمالي 200 مترا و 5 أهداف للرماية بالليزر خلال 50 ثانية لكل مرحلة.

بينما تقام منافسات الزوجي المختلط يوم الأحد بمشاركة 14 فريقا هم: مصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان .

ويقوم كل فريق بالمنافسة في 3 مراحل لسباق العدو بإجمالي 1800 متر ومرحلتين للسباحة بإجمالي 100 متر ومرحلتين للرماية بالليزر بواقع 5 أهداف في كل مرحلة خلال 50 ثانية .

ويشارك منتخب الخماسي الحديث ببعثة مكونة من ستة لاعبين هم: يوسف محمد بيومي ومروان أحمد السيد ومصطفى عمرو يسري واللاعبات جنة وليد محمد وسارة عمرو وحبيبة هيثم .

يرأس بعثة الخماسي الحديث الدكتور شادي عبد العزيز امين صندوق الاتحاد المصري ويقود الفريق إيهاب سيد المدير الفني لمنتخب الشباب ، وأحمد إبراهيم سلامة مساعد المدير الفني، ويرافقهم الحكمة رباب حسامه .

ويرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية واللواء أيمن شويته عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نائبًا لرئيس البعثة.