الزراعة تعتزم تخفيض 100 جنيه على سعر شيكارة التقاوي دعمًا للمزارعين

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الوزارة تستهدف زراعة 4 مليون فدان من محصول القمح، وتوفير كافة الكميات المطلوبة للمساحة المستهدف من التقاوى حيث تحدد اليوم أن تكون سعر الشيكارة 550 جنيه لوزن 30 كيلو.

وأضاف الشناوي، أنه تم تطبيق الدورة الزراعية على القمح فى كل المحافظات من خلال قطاع الخدمات الزراعية الذي وضع خطة تنفذها مديريات الزراعية فى كل محافظة على أن يتم التفعيل الكامل فى الموسم الشتوى القادم.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، الى أن الموسم الصيفي أوشك على الانتهاء مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت مبكرة لزراعات الموسم الشتوى وعلى رأسها القمح.

من جانبه أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، ان الوزارة قامت بتخفيض اسعار تقاوي القمح للمزارعين بقيمة 100 جنيه، تزامنًا مع بدء طرح تقاوي المحاصيل الشتوية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه في بداية التسعير لهذا الموسم كان سعر شيكارة التقاوي نحو 650 جنيهًا، وتم تخفيضها لتصبح 550 جنيهًا بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت إبراهيم، أن تلك الخطوة جاءت دعمًا من الوزارة للمزارع وتشجيعه لزراعة التقاوي المعتمدة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة لاقت سعادة بالغة من جميع مزارعي مصر واستحسان لوقوف الوزارة إلى جانب المزارع.