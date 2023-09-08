تنظيم «حماة الوطن» تجتمع بأمانات الجيزة لمناقشة جاهزية الحزب لأي استحقاق قادم

اجتمعت امانة التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بتوجيهات النائب نافع عبد الهادي الامين العام وتنظيم مصطفى جعفر سالمان أمين تنظيم المحافظة.

وحث مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم أعضاء وأمناء الحزب على توسيع قاعدة الحزب بالمحافظة ليكون جاهز لأي استحقاق قادم بداية من مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لجني ثمار ما تم التأسيس له بالجمهورية الجديدة من خلال توجيهات وإدارة الرئيس الذي بذل الغالي والنفيس من أجل أن نحيا امنين في وطن مستقر ولهذا قرر قيادات واعضاء الحزب ان يكونوا من اوائل الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة.

واستمع «سالمان» كلمة من كل أمين مركز ووحده من الحاضرين للتعرف على افكارهم ووضع خطة عمل جديدة للفترة القادمة.

وقال مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة أن الفترة القادمة فترة صعبة وفارقة في تاريخ الوطن ولا مكان للمجاملات مشيرا إلى أن تواجده امينا للتنظيم وهو لخدمة قواعد الحزب وتوسيعها وتنفيذا لتكليفات القيادات بدقة وواقعية برئاسة امين عام المحافظة النائب نافع عبد الهادي موضحا أن من سيعمل سيكون له كل الفخر مستقبلا انه جزء اساسي من كيان حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدى مؤسس الصاعقه المصرية.