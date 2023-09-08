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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين تدين تحركات "غير قانونية" لسفن صينية في بحر الصين الجنوبي

سفن صينية
سفن صينية
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أدانت الفلبين تحركات "غير قانونية" لسفن صينية بدعوى تدخل هذه الزوارق في مهمة إعادة إمداد أخرى إلى موقع عسكري بعيد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأعرب فريق العمل الوطني لغرب بحر الفلبين، والذي يضم وكالات حكومية فلبينية رئيسية، عن إدانته لتحركات خفر السواحل الصيني وسفنهم في مياه بحر الصين الجنوبي، بالقرب من جزيرة “سكاربورو شول”، بعد تدخل مزعوم لهذه السفن في مهمة إعادة الإمداد.

وفي وقت سابق، حثّ المتحدث باسم خفر السواحل الصيني الفلبين على الوقف الفوري لأنشطة التعدّي في المياه، مؤكدًا أن بلاده تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المجاورة لها، بما في ذلك شعاب ريناي، مؤكدًا أنّ خفر السواحل الصيني سيواصل حماية الحقوق وأنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولاية الصين وفقًا للقانون.

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