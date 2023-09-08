تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 16 ببطولة إفريقيا للطائرة

تقام اليوم الجمعة، 7 مباريات قوية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الكيني في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة رقم 2 في ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت مواعيد المباريات كاملة كالتالي:

- منتخب الكاميرون يواجه نظيره منتخب بوروندي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.

- منتخب رواندا في مواجهة نظيره منتخب تنزانيا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

- منتخب تشاد يلتقي مع منتخب جامبيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.

- منتخب السنغال يواجه نظيره منتخب تونس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

- منتخب الجزائر في مواجهة نظيره غانا في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.

- منتخب المغرب في مواجهة نظيره منتخب مالي في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب كينيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

فيما تأهل المنتخب الليبي مباشرة لربع النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة ، ووجود 3 فرق فقط في المجموعة الأولى.

وكان اتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.