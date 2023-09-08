«الأرصاد»: تحسن نسبي في الأحوال الجوية وانكسار قيم الحرارة غدا السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الارتفاع في قيم الحرارة؛ إذ بدأت الارتفاعات أول أمس الأربعاء، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية له في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أنّ غدًا السبت سيشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ تنكسر قيم الحرارة وتصل لـ36 درجة مئوية، وسيستمر هذا الأمر على مدار الأسبوع القادم، ومع نهايات الأسبوع نبدأ بتحسن في الأحوال الجوية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ أمس الخميس شهد ذروة هذا الارتفاع، وسجلت القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية بارتفاع 6 درجات عن المعدلات الطبيعية بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومناطق أخرى من الصحراء الغربية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، من ضمن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ما بين 38 و39 درجة مئوية، ولكن تسجل المناطق الموجودة في جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية؛ إذ يسود نهار اليوم الجمعة أجواءً شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.