أوكرانيا: تسجيل 39 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 10:25 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 39 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان، أن القوات ن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية أطلقت سبعة صواريخ وشنت 74 غارة جوية و46 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين.

وقالت إن القوات الجوية الأوكرانية شنت 10 غارات جوية استهدفت مواقع ارتكاز للقوات الروسية ومعدات عسكرية، كما استهدفت الغارات الجوية أيضا أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.