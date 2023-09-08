دراسة: تغير المناخ تسبب فى تسجيل اعلى درجات حرارة على جميع سكان العالم

كشفت دراسة بحثية مقرها الولايات المتحدة بأن جميع سكان العالم تقريبا تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من يونيو إلى أغسطس نتيجة لتغير المناخ.

ويشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفا هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات وتسببت موجات الحر الطويلة في أميركا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات.

وكان شهر يوليو هو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق في حين كان متوسط ​​درجات الحرارة في أغسطس أعلى أيضا بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعة.

وكان قد فحصت دراسة أجرتها منظمة كلايمت سنترال وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة وخلصت إلى أن 98 بالمئة من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.

وقال آندرو بيرشينغ نائب رئيس كلايمت سنترال للعلوم فى تصريحات صحفية انه لم ينج أحد تقريبا على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتابع:في كل دولة أمكننا تحليلها، بما في ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي حيث هذا هو أبرد وقت في العام رأينا درجات حرارة كان سيكون من الصعب تسجيلها وفي بعض الحالات شبه مستحيل-دون تغير المناخ الذي يسببه البشر.

وتقوم كلايمت سنترال بتقييم ما إذا كان تغير المناخ يزيد من احتمالات حدوث موجات الحرارة من خلال مقارنة درجات الحرارة المرصودة مع تلك التي تتوصل إليها النماذج التي تزيل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة.