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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

احترق بالكامل.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أتوبيس يستقله 40 شخصًا بالصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 كلفت جهات التحقيق في الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بأتوبيس رحلات بمركز الصف، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

 

احترق بالكامل  

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أتوبيس رحلات بمركز الصف.

على الفور انتقل النقيب يوسف عبد العاطي والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أثناء سير أتوبيس رحلات يستقله 40 شخصًا إذ فوجئ سائق الأتوبيس بتصاعد أدخنة من الكوتش فقام بالتوقف على جانب الطريق وإنزال الركاب بالكامل، وعقب ذلك فوجئ باشتعال الأتوبيس بالكامل دون أي إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق من قوات الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

احتراق اتوبيس حريق اتوبيس رحلات الصف
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