النمسا: 2100 معارض بيلاروسي يقيمون بالبلاد ممنوعون من الحصول على جوازات جديدة

ذكرت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الخميس أن قرار رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بعدم إصدار جوازات سفر في السفارات البيلاروسية بالخارج سوف يضر بنشطاء المعارضة البيلاروسية المقيمين في النمسا، مشيرة إلى أن هناك 2100 عنصر معارض بيلاروسي يقيمون بالنمسا.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الخميس إن المعارضة البيلاروسية المقيمة في النمسا لديهم فرصة جيدة لتمديد تصريح إقامتهم بعد انتهاء صلاحية جواز سفرهم، إلا أنه من الصعب إصدار جوازات سفر تسمح لهم بالسفر إلى الخارج.

وأضاف البيان أنه بموجب مرسوم الرئيس لوكاشينكو والذي دخل حيز التنفيذ اليوم يتم إصدار جوازات السفر البيلاروسية فقط في مراكز الشرطة وفي وزارة الخارجية في مينسك حيث سيتعين على البيلاروسيين الذين يعيشون في الخارج الآن العودة إلى بيلاروسيا قبل انتهاء صلاحية جواز سفرهم من أجل الحصول على وثيقة جديدة.

من جانبها.. قالت وسائل الإعلام النمساوية إنه بالنسبة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين احتجوا على الانتخابات الرئاسية المزورة في عام 2020 وانتقلوا بعد ذلك إلى الخارج يشكل السفر إلى الوطن خطرًا كبيرًا ويواجه الآلاف محاكمة جنائية ذات دوافع سياسية.