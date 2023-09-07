لاعب مانشستر سيتي يعلق على ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية

علق الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، على ترشيحه من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة لجائزة الكرة الذهبية عن موسم 2022-2023.

وتواجد رودري ضمن قائمة 30 لاعبًا مرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية، التي أعلنت عنها مجلة «فرانس فوتبول»، أمس الأربعاء، والتي شهدت ظهور النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي للمرة الخامسة على التوالي.

وتحدث رودري عن ترشيحه للبالون دور، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب إسبانيا ونظيره الجورجي، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، بالجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأسهم رودري بشكل كبير في حصول مانشستر سيتي على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، على حساب إنتر ميلان الإيطالي، بهدف للا شئ سجله لاعب خط وسط المنتخب الإسباني.

وقال رودري: «إنه لشرف كبير أن أكون ضمن تلك القائمة، وأن أمثل كرة القدم الإسبانية».

وأضاف: «إذا فزت بالكرة الذهبية فسيكون ذلك بمثابة حلم. أعرف اللاعبين الذين أتنافس معهم، وهذا هو قرار الصحفيين. أركز على الفوز لأقدمه لفريقي».

وأتم رودري: «بالنسبة لي كان موسما استثنائيا للغاية. لقد شاركت في لحظات محددة ومهمة في تحقيق الألقاب، جعلتني أتواجد ضمن قائمة المرشحين. إنها جائزة أن تكون هناك. لدي زملاء يستحقون ذلك أيضًا».