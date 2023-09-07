بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل بالفيوم



أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ، في حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بطريق جرزا بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهم السيطرة عليها، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة ووجود مصابين.



أسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة 8 أشخاص هم : احمد محمد احمد 32 سنه مقيم بمحافظه المنيا مصاب بجروح و كدمات، و منتصر احمد سيد 26 سنه مقيم بمحافظه بني سويف جروح و كدمات، و ابانوب عماد لطيف 30 سنه جروح و كدمات ، وعمرو موسي عبد الفتاح 19سنه اشتباه مابعد الاتجاج، وهاني سيد عبد الفتاح 47سنه اشتباه كسر بالفخد الأيسر، وياسر احمد جودة 25سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، اسلام محمد صالح 31سنه كسر بالساعد الأيمن ، حمادة علاء عبد الفضيل 19سنه اشتباه مابعد الاتجاج، بإصابات تراوحت بين كدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم..

فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.