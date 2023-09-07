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الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه الدقهلية يكرم أبناء العاملين المتفوقين للعام الدراسي 2022 /2023

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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كرم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ 59 طالب وطالبة من أبناء العاملين المتفوقين بمختلف مراحل التعليم العام والأزهري بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2022 /2023.

جاء ذلك تقديرًا لتفوقهم واجتهادهم العلمي خلال حفل أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى الملحقة بمركز التدريب الإقليمي بديوان عام الشركة، بحضور عدد من قيادات الشركة، وأولياء أمور الطلاب من العاملين وذويهم.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وتلى ذلك كلمة للمهندس خالد نصر، لتهنئة الطلاب وذويهم، ثم سلم شهادات التقدير والجوائز المادية لكل طالب، لتحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاحات.

 وعقب الحفل حرص رئيس الشركة على التقاط صورة جماعية مع المكرمين.

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الدقهلية المهندس خالد حسين نصر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مياه الدقهلية
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