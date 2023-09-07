رئيس مياه الدقهلية يكرم أبناء العاملين المتفوقين للعام الدراسي 2022 /2023

كرم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ 59 طالب وطالبة من أبناء العاملين المتفوقين بمختلف مراحل التعليم العام والأزهري بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2022 /2023.

جاء ذلك تقديرًا لتفوقهم واجتهادهم العلمي خلال حفل أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى الملحقة بمركز التدريب الإقليمي بديوان عام الشركة، بحضور عدد من قيادات الشركة، وأولياء أمور الطلاب من العاملين وذويهم.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وتلى ذلك كلمة للمهندس خالد نصر، لتهنئة الطلاب وذويهم، ثم سلم شهادات التقدير والجوائز المادية لكل طالب، لتحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاحات.

وعقب الحفل حرص رئيس الشركة على التقاط صورة جماعية مع المكرمين.

IMG-20230907-WA0048

IMG-20230907-WA0052

IMG-20230907-WA0051

IMG-20230907-WA0049