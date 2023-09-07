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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس هيئة "تعليم الكبار": قضية الأمية معركة تنمية ومصر تستطيع

احتفالية اليوم العالمي
احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية
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قال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن العالم يتطور من حولنا، ولا بد أن نوامب التطور في منظومة الهيئة، لافتًا إلى أن قضية الأمية معركة تنمية، وأننا قادرون على التحدي.

وأضاف: مصر تبنى من جديد في ظل دولة تسعى للتقدم، مؤكدا أن مصر تستطيع، ولدينا نماذج مشرفة وصلت للتحرر من الأمية وأعمارهم كبيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار، المنعقد الآن، تزامنا مع اليوم العالمي لمحو الأمية. 

وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السليمة".

جاءت الاحتفالية بحضور ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من الخبراء وومثلي المجتمع المدني، ونماذج من المتحررين من الأمية.

الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم العالمي لمحو الأمية محمد ناصف هيئة تعليم الكبار
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